Manovra, Salvini: non facciamo miracoli ma governo con le palle

"Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola". Lo dice Matteo Salvini su Fb parlando della Manovra. "Non sono Batman e non sono Gesù Bambino", ma "finalmente c'è un governo con le palle. Sono contento di aver fatto le tre di notte per dare agli italiani dei fatti, lavoro vero", aggiunge il vicepremier. "Facciamo che sia l'ultima Manovra che ci costringa a una trattativa di settimane con la Ue".