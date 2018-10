Manovra, Salvini: "Da parte della Ue un attacco all'economia italiana"

Nonostante la reazione negativa dei mercati, il vicepremier ha confermato di voler tirare dritto e, ai microfoni di Rtl, ha ribadito quanto già detto nelle ore passate: "Siamo qua per lavorare, migliorare la vita degli italiani. Da Bruxelles dicono solo che non bisogna toccar la legge Fornero. Si commenta da sola. C'è un attacco all'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina".



"Se la gente lavora di più - ha continuato il ministro - spende di più e paga le tasse. E' logica. Bisogna ricordare che in Italia ci sono 5 milioni di poveri. Io voglio rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani". E poi non va dimenticato che "tutte le manovre passate negli anni scorsi a Bruxelles hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro".



Per quanto rigurda il dl Sicurezza, il cui esame inizierà il 5 novembre al Senato, Salvini ha tirato in ballo la ragazza di 16 anni morta in un palazzo nel quartiere San Lorenzo, a Roma. "Io oggi ci vado, è in centro - ha spiegato il vicepremier -. Non possono esserci buchi neri. Vado e voglio vedere. Per la sicurezza abbiamo in programma l'assunzione di 10mila uomini. Al ministero lavoriamo".