Manovra, Salvini contro Moscovici: "Non siamo mercanti di tappeti"

Con l'Italia "possiamo raggiungere un compromesso sulle regole" in merito alla Manovra, "ma non può esserci una trattativa da mercanti di tappeti". L'avvertimento arriva dal commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici dopo la bocciatura del documento. Secca la replica di Matteo Salvini: "Basta insulti. L'Italia non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni".