Manovra, Salvini: "Con la Lega l'ecotassa non passerà mai"

Matteo Salvini chiude la porta in faccia all'ipotesi di ecotassa proposta dal Movimento 5 stelle. Dopo il polverone che si è scatenato in merito alle nuove imposizioni fiscali sulle automobili in Manovra, il vicepremier chiarisce che intende "tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse" e assicura: "Con me, con il sostegno della Lega", la cosiddetta ecotassa "non passerà mai".