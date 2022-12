Manovra, Salvini: "Pronti a correre per approvarla entro il 31 dicembre"

Matteo Salvini assicura che la Manovra sarà approvata entro il 31 dicembre.

"Come Lega vogliamo che la Manovra si chiuda presto e bene perché aiuta milioni di famiglie in difficoltà", afferma il vicepremier. "È chiaro che le opposizioni fanno il loro mestiere, quindi se si può discutere approfonditamente bene; altrimenti - spiega Salvini - siamo pronti a correre e a fare il 31 dicembre in Senato".