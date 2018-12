Manovra, salgono da 5 a 30 milioni annui fondi per sicurezza urbana

Salgono da 5 a 30 milioni all'anno i fondi per la sicurezza urbana. Un emendamento alla Manovra, approvato in commissione, prevede che le risorse stanziate con il decreto legge Sicurezza (pari a 5 milioni all'anno nel biennio 2019-2020) siano incrementate di 25 milioni annuali dal 2019. Le risorse arrivano dal fondo per l'attuazione del programma e sono destinate anche all'assunzione a tempo determinato di forze della polizia municipale.