Manovra, ripresa discussione in Senato in attesa del maxiemendamento

"Questa è una Manovra in totale continuità con gli orrori e gli errori degli ultimi 5 anni di governi di sinistra: deficit per alimentare la spesa pubblica corrente. Serviva invece un cambiamento che non c'è stato, una manovra sovranista che riducesse le tasse e aumentasse gli investimenti pubblici; che investisse risorse per le famiglie e la natalià; che puntasse a ridurre l'enorme divario tra il Nord e il Sud della nostra Nazione. Nulla di tutto questo, dinanzi all'Unione europea al primo 'boo' ci siamo arresi. Al punto che questa Manovra la conoscono Juncker e e Moscovici, ma non il Parlamento italiano, altro che 'prima gli italiani'. Oggi abbiamo avuto l' ennesima conferma che questo non e' un governo in grado di sfidare i tecnocrati di Bruxelles, i sovranisti sono un'altra cosa". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari, nel corso del suo intervento in Aula in discussione generale sulla legge di Bilancio.