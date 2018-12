Manovra, relatori: 4mila assunzioni nei centri per l'impiego

Dal 2019 le Regioni potranno assumere fino a 4mila persone da destinare ai centri per l'impiego. E' quanto previsto da un emendamento alla Manovra. La modifica, inserita nell'articolo che istituisce il fondo per il reddito di cittadinanza, costerà 120 milioni nel 2019 e 160 dal 2020. Nei primi due anni, le risorse arriveranno dal fondo da un miliardo per i centri per l'impiego, poi dai soldi destinati al reddito di cittadinanza.