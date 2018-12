Manovra, ok dalla Commissione Bilancio al maxiemendamento: lʼopposizione lascia i lavori | Posto il voto di fiducia

"Non c'è nessun Aventino delle opposizioni. Combatteremo in Aula tutta la notte". Lo dice l'ex premier Matteo Renzi, parlando con i cronisti in transatlantico al Senato. Renzi si incarica di 'coordinare' la comunicazione dei senatori Dem e spiega che il Pd ha abbandonato la commissione in dissenso e denunciato alla presidente Casellati una violazione del regolamento. "Ma niente Aventino", precisa.