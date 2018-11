Manovra, Moscovici chiede all'Italia "serietà", Salvini: "No passi indietro" e Conte: "Noi siamo responsabili"

"Se è per gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla". Così il premier Giuseppe Conte ha risposto a chi gli chiedeva cosa l'Italia cambierà della Manovra dopo il no di Bruxelles. "Noi siamo responsabili - ha aggiunto -, non c'è nessuna ribellione all'Ue. Abbiamo un obiettivo comune con l'Europa. Stiamo lavorando alla riduzione del debito".