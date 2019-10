Manovra, M5s: "Quota 100 senza modifiche e no tasse su sim ricaricabilI"

Nessuna modifica, anche per quanto riguarda le finestre, a quota 100 e nessuna tassa sulle sim dei cellulari. Sono questi, secondo fonti del Movimento 5 Stelle, due punti stabiliti dal governo nel corso dell'ultima riunione in attesa del via libera definitivo alla legge di bilancio. "Siamo soddisfatti, puntiamo a una Manovra per la crescita e per l'aumento dei posti di lavoro", spiegano le fonti pentastellate.