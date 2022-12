Manovra, Licia Ronzulli (FI): "È la migliore possibile"

La Manovra, secondo Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, "considerata la crisi che stiamo attraversando è la migliore possibile, promossa anche dall'Europa".

Fra le questioni che erano decisive per Forza Italia spiccano "l'aumento delle pensioni minime a 600 euro almeno per gli over 75, la decontribuzione per le assunzioni dei giovani, la proroga del Superbonus al 110 per cento e sblocco dei crediti incagliati delle aziende".