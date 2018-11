C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte, il ministro Tria da una parte e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la manovra economica italiana e i paletti imposti dalla Ue. "La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono convinto che potremo trovare un accordo". Dopo le aperture comunitarie, l'esecutivo italiano punta a un (difficile) accordo per evitare la procedura d'infrazione. La cena di lavoro è durata poco meno di due ore.

Conte abbraccia Juncker: "Non litighiamo" - "Non litighiamo, we are friends", ha detto Conte rivolto ai giornalisti, abbracciando Juncker. Conte ha risposto con una battuta ancora in inglese ("Ma è una conferenza stampa?") a un giornalista che ha tentato di fare una domanda. Il nuovo affondo di Salvini al Pd - E proprio nel giorno del dislogo, della missione italiana a Bruxelles, Salvini attacca l'Unione europea nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte a Bruxelles cerca il dialogo fra Ue e governo italiano dopo la bocciatura della Manovra. "Le ultime cinque manovre del Pd - ha scritto su Twitter - hanno aumentato il debito pubblico di 300 miliardi di euro e la disoccupazione è esplosa. Io voglio che gli italiani tornino a vivere, smontando la legge Fornero e riducendo le tasse. Perché l'Europa me lo vuole impedire???".

Una tartare di mare, una "nocciola" di vitello ai funghi e cipolle e infine una meringa alla marmellata. Oltre ovviamente al caffè. E' questo il menù preparato dagli chef di Bruxelles per la cena di lavoro tra Conte, Tria, Moscovici e Juncker. Una cena molto veloce, c'è molto infatti di cui discutere. In cui non spicca nemmeno una pietanza italiana. Ancora però non è stato ufficializzato il vino che accompagna la cena, forse lì ci sarà l'omaggio alla nostra cultura.

Salvini twitta: a Ue chiedo rispetto per italiani - "Chiedo rispetto per quei 60 milioni di italiani che, con 5 miliardi regalati ogni anno all'Europa, non si aspettano gli insulti, ma vogliono avere la possibilità di studiare, lavorare, andare in pensione. Al governo mi hanno mandato loro e a loro rispondo, e non arretro". E' quanto si legge in un tweet di Matteo Salvini in cui il vicepremier rilancia alcune sue dichiarazioni in tv proprio mentre ha inizio, a Bruxelles, la cena tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker.