Manovra, il governo pone la fiducia: le opposizioni protestano, seduta sospesa

"Le clausole di salvaguardia le abbiamo disinnescate quest'anno. C'era un aumento di 12,5 mld di euro di Iva ma non ci sarà. Anzi, disinnescheremo anche quelle dell'anno prossimo e degli anni seguenti. Tengo a dire che abbiamo cercato un dialogo con l'Ue e anche la presa di coscienza di Moscovici nella dichiarazione fatta in questi giorni, in cui ha fatto capire chiaramente che c'+ un nuovo scenario in Europa nel quale quello che è successo nelle piazze francesi deve far riflettere, ne è la prova". Lo ha detto in un'intervista a Fortune Italia il vicepremier Luigi Di Maio.