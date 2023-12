Manovra, il governo pone la fiducia in Senato sul maxi-emendamento

Sulla manovra il governo ha posto la fiducia in Senato sul maxi-emendamento.

Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo del provvedimento, ritenuto ammissibile dalla presidenza di Palazzo Madama, viene ora trasmesso alla commissione Bilancio per il parere. L'Aula si riunirà venerdì mattina alle 10 per le dichiarazioni di voto, cui seguirà la votazione per appello nominale. Ci sarà poi un Consiglio dei ministri "tecnico" per approvare la nota di variazioni al bilancio e quindi l'assemblea di Palazzo Madama si esprimerà sulla stessa nota e procederà al voto finale. Il ddl passerà quindi alla Camera.