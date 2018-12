Manovra, Forza Italia: "Salvini ha tradito, bisogna tenerne conto"

"Salvini ha tradito gli elettori del centrodestra, l'Italia che produce, il Nord, tutti noi. Di questo bisogna tenere conto. Non ce l'ho con il M5s, che con questa Manovra ha realizzato appieno il suo programma". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta. Secondo il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, "il Nord pagherà il reddito di cittadinanza per il capriccio del M5s e per il Sud nella Manovra non c'è nulla".