Manovra, fonti di Palazzo Chigi smentiscono taglio di 7 miliardi

Fonti della presidenza del Consiglio smentiscono l'ipotesi che, per portare il deficit al 2%, si stia valutando un taglio da 7 miliardi della manovra. L'ipotesi era circolata in giornata in ambienti di governo, in relazione alla possibilità di rinviare a giugno l'entrata in vigore di reddito di cittadinanza e "quota 100" sulle pensioni.