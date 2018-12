Manovra, è il giorno del voto di fiducia alla Camera

E' ripresa alle 17 nell'aula della Camera la discussione sulla Manovra economica, sulla quale il governo ha posto la fiducia. Dalle 18:30 il voto, mentre il via libera finale è atteso per domenica. Allarme dell'Anci sugli effetti della legge di Bilanico: "Rischiamo più tasse e meno servizi". Sit in del Pd al suono di Bella Ciao in piazza Montecitorio. Il vicepremier Di Maio replica: "I dem si oppongono agli aiuti ai più deboli".