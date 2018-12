Manovra e auto, Di Maio: "Nessuna nuova tassa per i veicoli in circolazione"

Non arriveranno nuove tasse per le auto in circolazione . A fare chiarezza dopo il polverone suscitato sul nodo macchine e inquinamento è Luigi Di Maio, che spiega: "Su auto ed emissioni si è fatta un po' di confusione. Prima di tutto, non esiste nessuna nuova tassa per il parco veicoli già in circolazione. Chi ha un Euro 3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più".

Incentivi per le macchine meno inquinanti - Il vicepremier spiega poi via Facebook che la novità riguarda invece "una norma per aiutare chi decide di comprare un'auto ibrida, elettrica o a metano. Visto che i livelli di inquinamento, soprattutto al Nord, sono spaventosi, perché non premiare chi decide di comprare un'auto nuova meno inquinante, dando un incentivo fino a 6mila euro? Questa è l'idea della norma pensata dal governo, che disincentiva chi sceglie un'auto più inquinante".



"Non penalizziamo nessuno" - "Capisco - continua Di Maio - le preoccupazioni dei costruttori e dei cittadini che magari vorrebbero comprare un'auto ecologica, ma non se lo possono permettere perché costa di più. Per questo la norma va migliorata subito: per non penalizzare nessuno, in particolare chi ha bisogno di acquistare un'utilitaria. Infatti il 60% dei modelli per cui è previsto un incentivo sono diesel: Punto diesel, Panda diesel, Clio diesel, Golf diesel, Megane diesel, Polo diesel, Classe A diesel".



Codacons: "No a nuove tasse sull'auto" - D'altra parte, all'ipotesi di nuove tasse sulle emissioni auto il Codacons aveva subito preso una posizione molto dura, dichiarando guerra "contro qualsiasi nuova imposizione fiscale sulle auto". "Non è possibile - si legge in una nota diffusa dall'associazione consumatori - colpire ancora una volta gli automobilisti, che rappresentano la categoria di utenti più tartassata d'Italia. I governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno utilizzato gli automobilisti come 'bancomat', inserendo tasse a loro carico e aumentando le accise ogni volta che serviva reperire risorse economiche e trovare coperture finanziarie, e ancora una volta siamo in presenza di un emendamento teso a colpire unicamente tale categoria di cittadini. In tal senso la tassa sulle auto sarebbe incostituzionale perché introdurrebbe discriminazioni a danno di una sola tipologia di contribuenti e rappresenterebbe esclusivamente un sistema per fare cassa".