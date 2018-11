Manovra, Dombrovskis: "La correzione sia considerevole, non marginale"

La Commissione Ue chiede una correzione della traiettoria della Manovra "considerevole, e non marginale". Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis , sottolineando che un taglio del deficit limitato allo 0,2% "non è sufficiente" perché la distanza rimane "molto ampia". "Per evitare l'apertura di una procedura d'infrazione sul debito non bastano gli annunci", ha aggiunto.

"La situazione del sistema bancario - ha spiegato Dombrovskis - è legata alla situazione economica in generale. E su questa abbiamo alcune preoccupazioni. Come Commissione abbiamo espresso un'opinione e abbiamo tratto delle conclusioni: ora i governi le stanno valutando e diranno la loro sulla necessità di aprire una procedura".



La traiettoria di bilancio scelta dall'Italia "è controproducente per l'economia italiana stessa. I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'e' un impatto sull'economia reale, sull'accesso al finanziamento per le imprese, sul credito al consumo. Gli indici di fiducia stanno scendendo e questo colpisce il potenziale degli investimenti. Anche per questo abbiamo rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2018, da 1,3% a 1,1%".



"Speriamo in un accordo sul pacchetto bancario" - Dombrovskis ha poi evidenziato la necessità di "intervenire sugli ingenti stock di crediti deteriorati rientra negli sforzi volti a ridurre i rischi nel settore bancario europeo". E ha aggiunto: "Ci aspettiamo inoltre di giungere in tempi rapidi a un accordo sul pacchetto bancario e su quello in materia di crediti deteriorati. Sulla base dei progressi compiuti in termini di riduzione dei rischi, invito i ministri delle Finanze e i leader dell'Ue a trovare un accordo in dicembre su misure concrete di condivisione dei rischi. Un'Unione economica e monetaria più forte è nell'interesse di tutti".