Manovra, Di Maio: "Siamo sulla strada giusta, non ci fermeremo"

Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato la bocciatura della Manovra finanziaria da parte della commissione Ue. "Siamo l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani - ha scritto su Facebook -. E per questo non vi deluderemo". "Sappiamo - prosegue - che, se dovessimo arrenderci, farebbero velocemente ritorno gli esperti pro banche e pro austerity. Sappiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. E non ci fermeremo".