Manovra, Di Maio: S&P non ci ha declassati, noi andiamo avanti

"Standard and Poor's non ci ha declassati. Siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c'e, stamattina tutti dicono che ci ha 'mazzolati'. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo Governo non arretra". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, aggiungendo: "Si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota 100 per mandare in pensione le persone".