Manovra, Di Maio: "Ora si deve tifare Italia, invece Draghi avvelena il clima"

"Da ministri tedeschi più rispetto che da Draghi" - Nel suo attacco Di Maio ha messo in evidenza come sia "singolare che in questo momento vedo da alcuni ministri di altri Paesi, come quelli tedeschi, molto più rispetto per quello che stiamo facendo che dal capo della Bce che viene a dire che il clima di tensione in Italia è un problema". "Draghi può dire quello che vuole e non sono nessuno per censurare quello che dice", ha proseguito.



"Non temo il giudizio di Standard and Poor's" - "Vogliamo spiegare la manovra a Bruxelles, ma anche la Francia dovrà spiegare perché anche lei ha sforato il deficit", ha continuato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. "Non temo il giudizio di Standard & Poor's - ha affermato - perché, come ha detto anche qualche altra agenzia di rating, abbiamo una situazione stabile. La Francia fra debito pubblico e privato è più indebitata di noi. Noi abbiamo un debito privato quasi inesistente".



Amore vero con Salvini? "No, io etero" - Con Salvini è vero amore? "No, io sono eterosessuale", ha poi detto Di Maio durante la registrazione della puntata di "Nemo-Nessuno escluso", rispondendo a una domanda ironica del conduttore, Enrico Lucci. Che poi gli ha chiesto quand'è stata l'ultima volta che ha fatto l'amore. Il ministro ha replicato: "Questa settimana".



"Sostenere le banche non significa prendere soldi agli italiani" - Il governo, ha quindi spiegato Di Maio tornando a parlare delle politiche economiche, non esclude di sostenere il sistema bancario ma "sostenere le banche non significa prendere i soldi dagli italiani". Il vicepremier ha quindi lanciato un affondo contro Matteo Renzi. "Non ci vuole molto ad essere meglio di lui, ma questo lo devono dire gli italiani. A Renzi riesce meglio fare il presentatore che il politico", ha detto.



Dopo la sferzata, Draghi replica: "Bce è indipendente" - L'indipendenza di una banca centrale "è essenziale" perché la sua azione sia credibile, e dunque la politica monetaria sia efficace". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, tenendo un discorso alla Banca nazionale belga incentrato sulla difesa dell'autonomia delle banche centrali come la Bce dalla politica.