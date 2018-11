Manovra, Di Maio: "No muro contro muro, dialogo a oltranza con l'Ue"

"Non ci deve essere il muro contro muro, ma dialogo ad oltranza". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio a Piazza Pulita in merito al confronto con l'Ue sulla Manovra economica. "Noi - ha aggiunto - non possiamo tradire gli italiani". Parlando dell'alleato di governo Matteo Salvini, ha detto: "Da noi avrete sempre sincerità, quando non andremo d'accordo lo diremo sempre sinceramente".