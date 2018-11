Manovra, Conte: procedura Ue non auspicabile, crea fibrillazione

"Una procedura d'infrazione dalla Ue non è auspicabile, perché ci metterebbe in difficoltà e può creare fibrillazione" sui mercati. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando dal G20 di Buenos Aires. "Stiamo lavorando per evitarla, fermo restando che crediamo di essere nel giusto - ha quindi aggiunto -. Sono assolutamente fiducioso in un accordo. Il clima è proficuo, operativo, costruttivo".