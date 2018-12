Manovra, Conte: "Mai pensato al 2,4% come sfida all'Europa"

"Non abbiamo mai pensato al 2,4% come un dato simbolico, un indice di sfida all'Europa, ma come fondo per una somma che ci consentiva di non tradire l'impegno con i cittadini. Nel momento in cui si sono liberate altre risorse abbiamo potuto elaborare la seconda proposta". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte da Bruxelles. "Non ho dovuto convincere - ha spiegato - né Di Maio né Salvini" sul ribasso del deficit.