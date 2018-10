Manovra, Conte: "Lettera Ue non solo a noi, pronti a replicare"

Dal vertice del Consiglio europeo di Bruxelles il premier Giuseppe Conte ha commentato le reazioni alla manovra di bilancio dell'italia: "Ci aspettiamo rilievi che arriveranno e ai quali replicheremo. Note simili arriveranno anche ad altri Paesi come Spagna, Francia e Portogallo". Conte ha inoltre sottolineato: "Sapevamo che questa manovra, pensata per soddisfare le esigenze degli italiani, non è in linea con le aspettative della Commissione Europa".