Manovra, Conte: "Lettera Commissione Ue? Situazione non precipita"

Per Giuseppe Conte la lettera inviata dalla Commissione Ue all'Italia in riferimento alla Manovra non deve creare allarmismi. "Dire che la situazione sta precipitando - ha detto infatti il premier - mi sembra una valutazione eccessiva. E' normale che arrivi, abbiamo la possibilità di replicare fino a lunedì. Insomma c'è tutto un processo che va avviato e parlare di precipitazione di questo processo è una valutazione pessimistica".