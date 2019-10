Manovra, Conte: "Interventi sul ticket non immediatamente"

"Gli interventi sul superticket e sul ticket sanitario sono programmati non per giovedì mattina ma in un arco di tempo più ampio". Lo ha detto Giuseppe Conte illustrando ai giornalisti la rimodulazione del ticket stesso in base al reddito, previsto da un ddl collegato alla Manovra. "Ricordo - ha aggiunto - che il nostro progetto non scade a dicembre, ma va attuato nel corso dell'intera legislatura".