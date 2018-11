Manovra, Conte convoca consiglio dei ministri per la risposta alla Ue | Salvini: "Bruxelles dice no? Tiriamo dritti"

Sempre a palazzo Chigi sono riuniti i tecnici del ministero dell'Economia e della presidenza del Consiglio per fare il punto sulla manovra e sulla risposta da inviare a Bruxelles. A mezzanotte scade il "termine" dato da Bruxelles per le risposte ai dubbi Ue. "Confidiamo di inviare la lettera nei termini previsti", ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa al termine della Conferenza di Palermo sulla Libia.



Salvini: "Se all'Ue non va bene tiriamo dritto" - "Stiamo lavorando a una manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all'Europa va bene siamo contenti, sennò tiriamo dritto". Lo ha detto Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice di governo. Alla domanda se la manovra cambierà, Salvini ha risposto no scuotendo la testa.



Fonti di governo: a Ue si porrà accento su privatizzazioni - Un maggiore accento sulle privatizzazioni, strada per garantire il calo del debito pubblico a partire dal 2019 e per il prossimo triennio. E' uno degli aspetti, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, su cui insisterà il Documento programmatico di bilancio. Il Documento, spiegano le fonti, confermerà i saldi di bilancio previsti, compresa la riduzione del debito, nonostante le diverse stime della Commissione, che potrebbe aprire una procedura proprio per mancato rispetto della regola del debito.