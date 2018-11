Manovra, Conte all'Ue: "Andiamo avanti con le nostre stime"

"Le previsioni di crescita della Commissione Ue sottovalutano l'impatto positivo della nostra manovra economica e delle nostre riforme strutturali. Andiamo avanti con le nostre stime su conti pubblici, crescita che aumenterà, e debito e deficit che diminuiranno". Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Non ci sono - ha aggiunto - i presupposti per mettere in discussione la fondatezza e la sostenibilità delle nostre previsioni".