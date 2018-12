Manovra, Cgil: lavorare fino al parto non sostiene la maternità

"La maternità non si sostiene facendo scomparire l'obbligo di astensione dal lavoro prima della nascita, così non si garantisce la libertà alle lavoratrici, né si tutela la salute della gestante e quella del nascituro". Lo ha dichiarato in una nota la responsabile Politiche di genere della Cgil, Loredana Taddei, precisando che "l'emendamento alla Manovra dedicato alle politiche della famiglia, approvato in Commissione Bilancio della Camera, va modificato".