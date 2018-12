Manovra, carta d'identità elettronica si richiederà anche in Posta

La carta d'identità elettronica potrà essere richiesta non solo in Comune ma anche alle Poste. A prevederlo, con l'obiettivo di accelerare le procedure anche nelle località dove i ritardi si sono accumulati, èun emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio. Per la distribuzione il Viminale potrà dunque stipulare convenzioni "con soggetti dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale" come Poste.