Manovra, caos in commissione Bilancio: protestano le opposizioni

lapresse

E' caos in commissione Bilancio alla Camera sulla Manovra. Convocata la seduta per le 9:30, i deputati non hanno ancora votato alcun emendamento. Proteste da parte delle opposizioni, con Fratelli d'Italia che ha parlato di una "gestione vergognosa", addirittura "ignobile" secondo la Lega: nel mirino i pareri negativi del governo su alcuni emendamenti riformulati e su cui vi sarebbe intesa invece fra i gruppi parlamentari.