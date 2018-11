Manovra, Berlusconi: questo governo non è in grado di proseguire

"Non è tanto il parere dell'Europa in se stesso che ci preoccupa, è il giudizio degli investitori e dei risparmiatori, che si sono già pronunciati in modo severo sulla politica economica del governo giallo-verde". Lo afferma Silvio Berlusconi. "Tutto questo - prosegue - mi convince sempre di più del fatto che questa maggioranza non sia in grado di andare avanti a governare. Presto daremo un governo di Centrodestra al Paese".