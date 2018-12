2 dicembre 2018 14:09 Manovra, 54 emendamenti dal governo: per ora niente tagli alle pensioni dʼoro Non ci sono gli annunciati provvedimenti di sostegno alla famiglia, mentre sono arrivati un pacchetto di misure sulla sanità e fondi per 4mila assunzioni nei centri per lʼimpiego

Non c'è il taglio delle pensioni d'oro nel pacchetto dei 54 emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera dal governo: nessuna traccia delle proposte sul settore, con modifiche alla Fornero e taglio degli assegni sopra i 90mila euro e neanche delle annunciate misure a favore della famiglia. Tra le novità l'aumento della deducibilità Imu per i capannoni, che raddoppia al 40%, e provvedimenti per la sanità.

Le 54 proposte finora presentate vengono in parte (15) dal governo e per il resto (39) dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a Palazzo Madama.



Centri impiego, in arrivo 4mila assunzioni - Dal 2019 le Regioni potranno assumere fino a 4mila persone da destinare ai centri per l'impiego, secondo quanto prevede un emendamento dei relatori. La modifica è stata inserita in calce all'articolo che istituisce il fondo per il reddito di cittadinanza e costa 120 milioni nel 2019 e 160 milioni dal 2020. Nei primi due anni, le risorse si ricaveranno dal fondo da un miliardo destinato dalla Manovra per il 2019 e il 2020 ai centri per l'impiego, mentre dal 2021 i soldi verranno dal fondo complessivo per il reddito di cittadinanza.



Salute, più fondi per ridurre le liste d'attesa - Uno degli emendamenti prevede più fondi per ridurre le liste d'attesa. La Manovra stanziava 50 milioni per ogni anno dal 2019 al 2021: con la modifica si passa a 150 milioni nel 2019, 100 nel 2020 e altrettanti nel 2021. Le risorse arriveranno da una riduzione del fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, previsto dall'articolo 15.



Salvini: "Garantiremo il diritto alla salute" - Intervenendo in merito alla sanità, Matteo Salvini ha dichiarato al Congresso nazionale di Senio Italia FederAnziani a Rimini: "Stiamo cominciando ad approntare la Manovra economica dove la salute occupa uno dei primi posti. Su tutto si può risparmiare tranne che sul diritto alla salute, il diritto degli italiani a curarsi". Il vicepremier ha poi aggiunto: "Non capisco come abbiano potuto risparmiare chiudendo ospedali, reparti e pronto soccorso".

"Diritto alla pensione, al lavoro, alla sicurezza" - "Garantiremo inoltre il diritto alla pensione a partire dai 62 anni - ha ripreso il ministro dell'Interno -, perché centinaia di migliaia di italiani possano godersi anni con i figli e i nipoti in serenità. E il diritto al lavoro, perché oggi i giovani devono scappare all'estero per studiare, comprare casa e lavorare. E quello alla sicurezza, perché gli italiani vogliono stare tranquilli a casa loro o quando vanno all'ufficio postale o a fare la spesa".



"Gli immigrati che scappano dalla guerra sono benvenuti ma chi viene a spacciare, aggredire, rapinare, verrà rispedito a casa sua. E infine il diritto a stare in famiglia, avendo qualche domenica da passare con i propri cari. Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il Paese più bello del mondo".



Capannoni, taglio Imu dal 20 al 40% - Un emendamento dei relatori porta il taglio dell'Imu ai fini Ires e Irpef sugli immobili strumentali dal 20 al 40%. La misura costa 290,3 milioni nel 2020 e circa 166,9 milioni dal 2021: le risorse arrivano dal Fondo per l'attuazione del programma di governo previsto dall'articolo 55 della legge di bilancio, che per il 2020 ha una dotazione totale di 430 milioni.