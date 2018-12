2 dicembre 2018 23:29 Manovra, 54 emendamenti dal governo | P. Chigi: "Taglio pensioni dʼoro ci sarà" Arrivano le misure sulla Sanità e i fondi per 4mila assunzioni nei centri per lʼimpiego. Aumentano le accise sulla benzina in Liguria. Bonus per lʼasilo nido sale a 1.500 euro, restyling per la family card

Non c'è, almeno per ora, il taglio delle pensioni d'oro nel pacchetto dei 54 emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera dal governo. Fonti di Palazzo Chigi, tuttavia, assicurano che il provvedimento sarà inserito nel passaggio alla Camera o nelle modifiche previste al Senato. Tra le novità l'aumento della deducibilità Imu per i capannoni, che raddoppia al 40%, e provvedimenti per la sanità.

Le 54 proposte finora presentate vengono in parte (15) dal governo e per il resto (39) dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a Palazzo Madama.



Centri impiego, in arrivo 4mila assunzioni - Dal 2019 le Regioni potranno assumere fino a 4mila persone da destinare ai centri per l'impiego, secondo quanto prevede un emendamento dei relatori. La modifica è stata inserita in calce all'articolo che istituisce il fondo per il reddito di cittadinanza e costa 120 milioni nel 2019 e 160 milioni dal 2020. Nei primi due anni, le risorse si ricaveranno dal fondo da un miliardo destinato dalla Manovra per il 2019 e il 2020 ai centri per l'impiego, mentre dal 2021 i soldi verranno dal fondo complessivo per il reddito di cittadinanza.



Salute, più fondi per ridurre le liste d'attesa - Uno degli emendamenti prevede più fondi per ridurre le liste d'attesa. La Manovra stanziava 50 milioni per ogni anno dal 2019 al 2021: con la modifica si passa a 150 milioni nel 2019, 100 nel 2020 e altrettanti nel 2021. Le risorse arriveranno da una riduzione del fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, previsto dall'articolo 15.



Salvini: "Garantiremo il diritto alla salute" - Intervenendo in merito alla sanità, Matteo Salvini ha dichiarato al Congresso nazionale di Senio Italia FederAnziani a Rimini: "Stiamo cominciando ad approntare la Manovra economica dove la salute occupa uno dei primi posti. Su tutto si può risparmiare tranne che sul diritto alla salute, il diritto degli italiani a curarsi". Il vicepremier ha poi aggiunto: "Non capisco come abbiano potuto risparmiare chiudendo ospedali, reparti e pronto soccorso".

"Diritto alla pensione, al lavoro, alla sicurezza" - "Garantiremo inoltre il diritto alla pensione a partire dai 62 anni - ha ripreso il ministro dell'Interno -, perché centinaia di migliaia di italiani possano godersi anni con i figli e i nipoti in serenità. E il diritto al lavoro, perché oggi i giovani devono scappare all'estero per studiare, comprare casa e lavorare. E quello alla sicurezza, perché gli italiani vogliono stare tranquilli a casa loro o quando vanno all'ufficio postale o a fare la spesa".



"Gli immigrati che scappano dalla guerra sono benvenuti ma chi viene a spacciare, aggredire, rapinare, verrà rispedito a casa sua. E infine il diritto a stare in famiglia, avendo qualche domenica da passare con i propri cari. Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il Paese più bello del mondo".



Capannoni, taglio Imu dal 20 al 40% - Un emendamento dei relatori porta il taglio dell'Imu ai fini Ires e Irpef sugli immobili strumentali dal 20 al 40%. La misura costa 290,3 milioni nel 2020 e circa 166,9 milioni dal 2021: le risorse arrivano dal Fondo per l'attuazione del programma di governo previsto dall'articolo 55 della legge di bilancio, che per il 2020 ha una dotazione totale di 430 milioni.