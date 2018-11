Maltempo, ministro Costa: serve norma veloce per abbattimenti

"Quello dell'abusivismo edilizio è un problema grosso che abbiamo in Italia, e che ha una storia antichissima". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Milano. "Ho costituito un gruppo di lavoro fatto da magistrati, forze dell'ordine e giuristi per studiare e proporre al Parlamento e al Governo una norma più veloce per gli abbattimenti perché dobbiamo tutelare il bene collettivo", ha aggiunto.