Maltempo, il ministro Costa: "7,5 milioni di italiani vivono in zone pericolose" "Quanto accaduto rischia di ripetersi"

"L'italia è un Paese fragile, bisogna dare risposte immediate, ma anche a lungo termine". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Messaggero dopo i disastri avvenuti dal Nord a Sud a causa del maltempo . " 7,5 milioni di italiani vivono in zone pericolose ", sottolinea. Mentre secondo Coldiretti il 91% dei Comuni è a rischio idrogeologico . "Quanto accaduto a Palermo rischia di ripetersi". Per questo il governo sta lavorando su due fronti: "quello emergenziale e quello strutturale ".

Ma "è importante chiarire un concetto: lo Stato stanzia i fondi, ma sono le Regioni, le Province e i Comuni deputate alla realizzazione delle opere necessarie". "Per avviare" quindi "un piano contro il dissesto idreogeologico che renda più sicuro il Paese, tutti devono lavorare insieme come strumenti di un'orchestra, Stato ed enti locali", spiega Costa. Anche perché ormai "il cambiamento climatico, con la tropicalizzazione del clima che comporta precipitazioni eccessive alternate a periodi di siccità, è un fatto".



Alla domanda se non fosse un errore aver cancellato "Italia sicura", Costa risponde senza indugi: "Era una struttura emergenziale e inutile che comportava costi di gestione, ora eliminati". "La lotta al dissesto", ribadisce il ministro pentastellato "non è un disastro che avviene una tantum, ma è un problema profondo che investe tutto il Paese e che va affrontato e risolto in maniera strutturale".