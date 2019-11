Maltempo, Conte convoca vertice per il punto sul Proteggi Italia

Dopo i disastri causati in tutta Italia dal maltempo, il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver convocato "oltre al comitato su Venezia" anche una riunione "per fare un quadro sul Proteggi Italia". L'obiettivo è "non solo l'emergenza ma anche potenziare la prevenzione". Perché, spiega, l'Italia "è un Paese forte, ma il suo territorio è fragile: non è questione che si risolve in poche ore, in poche ore si provvede all'emergenza e al soccorso".