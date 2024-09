Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, Milano approva il ricorso | Salvini: "Non si ferma l'odio, vergogna"

Una decisione, quella del Comune, che ha subito suscitato reazioni politiche. In primis quella della Lega. "Milano è ormai tra le città più insicure d'Italia, da anni non trova una soluzione per il nuovo stadio e ha addirittura perso la finale di Champions 2027 rimediando una figuraccia internazionale, in più ha deciso di tassare e penalizzare i cittadini che non possono permettersi un mezzo di trasporto - a due o a quattro ruote - ultimo modello. Eppure la priorità di Giuseppe Sala e della sua Giunta è cancellare l'intitolazione a un grande milanese come Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Viva la Milano che guarda al futuro e non ha tempo da perdere", si legge in una nota del partito.