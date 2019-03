Made in Italy, Lega: togliere marchi storici a chi delocalizza

"Tutti i marchi storici facciano parte di un albo al Mise: non è possibile acquistare marchi Made in Italy e poi produrre all'estero, no alla delocalizzazione selvaggia". E' la proposta di legge dalla Lega presentata dal vicepremier Matteo Salvini. "Vogliamo difendere con le unghie e con i denti e con leggi di buon senso le aziende italiane e i marchi storici. Questa sarà una grande battaglia che faremo dopo il 26 maggio", ha detto.