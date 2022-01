Made in Italy, Di Maio: "2021 anno record dell'export nel mondo"

instagram

"Il 2021 è stato l'anno record dell'export di Made in Italy nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Non abbiamo mai esportato nella nostra storia così tanto made in Italy come nel 2021 - ha aggiunto -. E sono molto contento di questo, perché lo abbiamo fatto con imprese che producono in Italia, che danno il massimo in Italia e che fanno crescere i posti di lavoro".