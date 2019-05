M5s, voto online conferma la fiducia a Luigi Di Maio con l'80% dei consensi

Di Maio: "Al via una profonda riorganizzazione" - "La riconferma del mio ruolo è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del M5S, per renderlo più vicino ai cittadini per rimarcare la nostra identità - ha commentato a caldo il vicepremier -. Tra qualche settimana conoscerete la nuova struttura organizzativa che per me deve prevedere compiti ben precisi in capo a persone individuate dal M5S, deleghe su economia, territori, liste civiche, imprese, lavoro, ambiente, sanità, la tanto discussa comunicazione. Non perderò tempo, domani avrete già novità sul rinnovo di alcuni ruoli e procedure interne".



"Vi ringrazio tutti e vi voglio bene - ha aggiunto Di Maio in un post su Facebook -. Ringrazio chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto e chi ha votato contro. Non mi monto la testa, questo è il momento dell'umiltà. Sono sicuro che insieme ripartiremo più forti di prima. Per il Movimento 5 Stelle e per il governo italiano che sosteniamo". "Nelle prossime ore incontrerò i consiglieri regionali, lunedì i nostri sindaci e sabato prossimo una rappresentanza dei nostri consiglieri comunali di tutta Italia".



Record nella storia di Rousseau - "Se libertà è partecipazione - si legge nel post -, oggi Rousseau è stato uno strumento di grande libertà. Con 56.127 preferenze espresse, la nostra piattaforma online ha fatto registrare il record assoluto. Quella odierna è stata non solo la votazione con maggior partecipazione dell'intera storia di Rousseau, ma anche quella più partecipata di sempre a livello mondiale in fatto di democrazia digitale", conclude il post. Quando Di Maio fu eletto la prima volta, durante la kermesse di Rimini del 2017, a votare sulla piattaforma furono 37.442 iscritti.