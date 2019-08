M5s: "Voto iscritti è nostro valore fondante, non lo barattiamo"

"Far votare i propri iscritti sulle scelte fondamentali per l'Italia è il metodo del Movimento 5 Stelle. Rappresenta da sempre il nostro valore fondante ed è altamente democratico". Lo scrivono i Cinquestelle sul loro blog, sottolineando che si tratta di "valori democratici che non barattiamo per nulla e chiediamo vengano rispettati. Il Pd ha i propri organi decisionali, noi abbiamo il nostro: gli iscritti".