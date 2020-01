M5s: su Rousseau primo step per candidature Regionali

Partirà nelle prossime ore sulla piattaforma Rousseau il primo step per le candidature a consiglieri e a governatori - per quanto riguarda Veneto e Campania - in vista delle Regionali. Mercoledì, sulla piattaforma del Movimento, verrà pubblicato un post che aprirà le candidature. La notizia è stata anticipata da Vito Crimi nell'assemblea congiunta. Per Liguria, Puglia e Toscana i candidati erano stati scelti nei giorni scorsi dagli iscritti.