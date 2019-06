M5s: "Non ci sono correnti, chi chiede poltrone viene allontanato"

"Nel Movimento c'è una sola corrente: quella dei cittadini! Correnti interne o spartizioni di poltrone nel Movimento? No grazie, non siamo il Pd". E' quanto si legge in un post Facebook pubblicato dal M5s. "Continuiamo a leggere di fantasiose ricostruzioni sul fatto che qualcuno stia proponendo posti nel Movimento per cercare una pace interna: è pura mitologia. Se qualcuno non fa altro che chiedere poltrone viene allontanato", precisa il post.