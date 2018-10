M5s: nessuna riforma dei poteri del Quirinale, fiducia in Mattarella

In merito alle parole di Beppe Grillo sul Capo dello Stato, dal Movimento 5 Stelle precisano che né le forze di maggioranza né il governo intendono riformare i poteri del Presidente della Repubblica. Tale proposito non è infatti presente nel contratto di governo. Si fa inoltre notare che Grillo non riveste ruoli istituzionali. Dal Movimento ribadiscono piena fiducia nel ruolo di Garante della Costituzione di Sergio Mattarella.