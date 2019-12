M5s: "Nel Milleproroghe le basi per la revoca delle concessioni"  

"Nel decreto Milleproroghe, grazie al M5s, è stata inserita una norma che pone le basi per la revoca delle concessioni. Avanti così, servono risposte per i familiari delle vittime del ponte Morandi". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa. "Con la legge di bilancio - aggiunge - scongiuriamo l'aumento dell'Iva, aumentiamo finalmente gli stipendi dei vigili del fuoco e aboliamo il superticket, una conquista di civiltà".