M5s: ipotesi firme per convocare la Camera su taglio parlamentari

Il M5s valuta la possibilità di chiedere la convocazione straordinaria della Camera, prima che venga votata la mozione di sfiducia al governo, per approvare in via definitiva la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. Secondo l'articolo 62 della Costituzione ciascuna Aula può essere "convocata in via straordinaria per iniziativa di un terzo dei suoi componenti". Il gruppo M5s è composto da 216 deputati: ne bastano 210.